Bilecik\'te İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde yapımı devam eden bir inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi G.H. (23) dengesini kaybederek aşağı düştü. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan işçi daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu işçi G.H., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken yabancı uyruklu işçinin durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BİLECİK