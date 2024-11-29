Bilecik\'te Kamyon Devri, 3 Yaralı

3.Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyon devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinden Çukurören Köy yolunda seyir halindeki 54 RG 625 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsü Şaban P. bir andan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ensar K. ve İrfan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK