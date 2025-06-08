Bilecik'in Necmiye Köyü bölgesinde bulunan inşaat şantiyesinde geri manevra yapan kum yüklü kamyon yan yatarak devrildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kum boşaltmak için inşaat şantiyesine giden A.K.' nin kullandığı 16 MCK 81 plakalı kamyon geri geldiği esnada tekerin boşa düşmesi nedeniyle yan yattı. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Kamyon Devrildi - Son Dakika
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