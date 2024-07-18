Bilecik'te korkutan orman yangını - Son Dakika
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Bilecik'te korkutan orman yangını

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. İlçenin Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ekipler ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı.

18.07.2024 17:49
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Bilecik'te korkutan orman yangını

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde başlayan orman yangını, çevre illerden çağrılan takviye ekiplerin de desteği söndürülmeye çalışılıyor.

İlçenin Söğütçük ile Aktaş köyleri arasında 2 saat önce henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ilk etapta 6 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arozözler müdahale etti. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle Osmaneli bölgesine doğru ilerlerken, çevre illerden takviye ve yangın söndürme helikopteri çağrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te korkutan orman yangını - Son Dakika

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