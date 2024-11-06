Bilecik\'te Küflü Peynir Şoku

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Bilecik'teki Tarım Kredi Kooperatif marketinin reyonunda küflü kaşar peyniri gören vatandaş hayrete düştü.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Doktor Şerafettin Akbay Sokok üzerinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif marketi alışveriş için giden karı koca gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Geçtiğimiz Cumartesi günü markete giden çift peynir reyonunda Tarım Kredi Kooperatif markalı 1 kilogramlık taze kaşar peyniri ambalajının içinde küf olduğu gördü. Bu durum karşısında hayretlerini gizleyemeyen çift, denetimlerin artmasını istedi. - BİLECİK