Bilecik\'te Kural İhlaline Ceza

Bilecik'te bir kavşakta kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.

Bilecik merkez Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında tek şeritten olan dönüşlerde araçlar beklememek için çift şeritte yaparak diğer sürücülere zora sokan araçlar MOBESA kamerası ile tespit edildi. Araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 53/1-B 'Sola Dönüşlerde Sürücünün Yolun Gidişe Ayrılmış Olan Kısmının Soluna Yaklaşmaması'nı ihlal ettiği görülen 4 araca toplamda 3 bin 972 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK