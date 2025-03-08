Bilecik\'te Minibüsçü Eylemi: 4 Gözaltı

Bilecik'te dün belediye ile minibüsçüler arasında yaşanan olaylarda 4 minibüsçü gözaltına alındı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında salona giren dolmuş şoförleri, ücret ve tarife komisyonunda tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği öğrenci indirimine karşı çıktı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrasında şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 liralık öğrenci bilet ücretinin 17 liraya düşürülmesi kabul edildi. Ardından dün 09.00 ile 11.00 arasında kontak kapayarak eylem yapan minibüsçüler, dolmuş duraklarında belediye otobüslerine yolcu aldırmayınca zabıta ve polis ile gerginlik yaşadı. Bu esnada Tepebaşı mevkiinde belediye ait yolcu otobüsü bir şahıs tarafından taş atılmak suretiyle camı kırıldı. Otobüs içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşanmıştı.

4 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olayların ardından S.Y., A.G., U.İ.ve D.İ isimli minibüsçüler İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından Bilecik Adliyesine sevk edilene minibüsçülerden S.Y. ve D.İ. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama tabiyle mahkemeye sevk edilen A.G. ve U.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK