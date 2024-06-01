Bilecik\'te Otomobil Alev Aldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde alevlere teslim olan otomobil kullanılımaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşı mahallesinde seyir halindeki Ali M.'nin idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Araçtan atlayarak kurtulan sürücü ile çevredekiler yangın tüpleriyle yanan aracı söndürmeye çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu. - BİLECİK