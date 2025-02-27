Bilecik'te Otomobil Çarpışması: Sürücüler Sağ - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Çarpışması: Sürücüler Sağ

Bilecik\'te Otomobil Çarpışması: Sürücüler Sağ

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar hasar gördü, ama sürücülerin burnu bile kanamadı.

27.02.2025 12:13
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Bilecik'te seyir halindeki 2 otomobilin valilik kavşağında çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar meydana gelirken, sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kaza; dün gece Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinden valilik istikametine seyir halindeki Murat S. idaresindeki 11ABL 144 otomobil ile Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde bulunan Necati Y. idaresindeki 11 BB 933 plaka otomobille kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kaza yapan araç 11 ABL 144 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Otomobil Çarpışması: Sürücüler Sağ - Son Dakika

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