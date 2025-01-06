Bilecik'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bilecik'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bilecik\'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bilecik-Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başlayan otomobil, alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

06.01.2025 10:45  Güncelleme: 10:46
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Bilecik'te seyir halinde iken bir anda alev araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir kara yolunda seyir halinde Cemalettin B. idaresindeki 11 AJ 321 plakalı otomobil, Pazaryeri Kavşağı'nda bir anda motor kısmından dumanlar çıkmayan başladı. Dumanlar bir anda aleve dönüşürken, tüm aracı alevler kapladı. Araç Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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