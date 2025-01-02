Bilecik'te seyir halinde bir anda alev alan araçta maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çukurören Köyü'ne seyir halindeki Faruk G. idaresindeki 11 AR 414 plakalı otomobilin, Gülümbe Köyü mevkiine geldiğinde bir anda motor aksamından alev aldı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında aracın motor kısmında hasar meydana gelirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Seyir Halindeki Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
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