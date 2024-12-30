Bilecik\'te Trafik Denetimi: 2 Sürücü Men Edildi

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Bilecik'te trafik polisleri tarafından 224 araç sürücüleri denetlenirken kural ihlali yapan 2 araç sürücüsü trafikten men edildi.

Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan denetimlerde 224 araç ve sürücüsü denetlendi. Çeşitli kural ihlali yapan 55 araç sürücülerine ise toplamda 121 bin 946,00 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç sürücüsü trafikten men edildi. - BİLECİK