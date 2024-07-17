Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 52 Sürücüye 89 Bin 669 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te gerçekleşen trafik denetimlerinde 52 araç sürücüsüne toplam 89 bin 669 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında toplam 200 araç sürücüsü denetlendi. 34 adet araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak', 5 adet araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 5 adet araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak', 3 adet araç sürücüsüne 'Trafik Levhalarına Uymamak', 2 adet araç sürücüsüne 'Yetersiz Sürücü Belgesiyle Araç Kullanmak/Kullandırmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Muayenesi Yapılmamış Araç ile Trafiğe Çıkmak' 1 adet araç sürücüsüne 'Dur İkazına Uymamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak' suçlarından 52 sürücüye toplam 89 bin 669 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK