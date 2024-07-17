Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 52 Sürücüye 89 Bin 669 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 52 Sürücüye 89 Bin 669 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 52 Sürücüye 89 Bin 669 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te gerçekleşen trafik denetimlerinde 52 araç sürücüsüne toplam 89 bin 669 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hız sınırlarını aşmak, hatalı park etmek, trafik levhalarına uymamak gibi çeşitli suçlar tespit edildi.

17.07.2024 10:53
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Bilecik'te gerçekleşen trafik denetimlerinde 52 araç sürücüsüne toplam 89 bin 669 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında toplam 200 araç sürücüsü denetlendi. 34 adet araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak', 5 adet araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 5 adet araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak', 3 adet araç sürücüsüne 'Trafik Levhalarına Uymamak', 2 adet araç sürücüsüne 'Yetersiz Sürücü Belgesiyle Araç Kullanmak/Kullandırmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Muayenesi Yapılmamış Araç ile Trafiğe Çıkmak' 1 adet araç sürücüsüne 'Dur İkazına Uymamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Yüksek Ses ile Müzik Yayını Yapmak' suçlarından 52 sürücüye toplam 89 bin 669 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 52 Sürücüye 89 Bin 669 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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