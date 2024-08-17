Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 61 Sürücüye 92 Bin 692 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 61 Sürücüye 92 Bin 692 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 61 Sürücüye 92 Bin 692 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 61 araç sürücüsüne toplamda 92 bin 692 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar arasında hatalı park, radar-hız ihlali, trafik işaret ve levhalarına uymamak gibi ihlaller yer aldı.

17.08.2024 11:56
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Bilecik'te uygulanan trafik denetimlerinde 61 araç sürücüsüne 92 bin 692 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 214 araç sürücüsü denetlenirken 61 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 30 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 12 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 9 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret ve Levhalarına Uymamak', 2 motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 2 araç sürücüsüne 'Ehliyet Geri Alındığı Halde Araç Kullanma', 1 araç sürücüsüne 'Trafik Kurallarına Uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 1 araç sürücüsüne 'Geçmenin Yasaklandığı Yerlerde Öndeki Aracı Geçmek', 1 araç sürücüsüne 'Yükü Dökülecek Saçılacak Yükleme', 1 araç sürücüsüne 'Yetki Belgesi Almamak' maddeleri gereğince 61 sürücüye 92 bin 692 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 61 Sürücüye 92 Bin 692 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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