Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli- Sakarya D-650 karayolunda seyir halindeki Fahri K. idaresindeki 43 KH 035 plakalı otomobil, Selimiye Köyü mevkiinde aynı istikamette önünde seyreden Mehmet Ü. idaresindeki 11 AC 363 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 43 KH 035 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Rabia K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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