Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Küçük Sanayi Sitesi 3. Sokak ile 6. Sokak kesiştiğini noktana meydana geldi. Alınan bilgilere Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3. Sokak üzerinde seyir halindeki Alperen A., idaresindeki 11 EE 989 plakalı motosikleti ile 6. Sokak'ta seyir halinde olan Mert Ç. idaresindeki 67 AK 932 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Alperen A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK