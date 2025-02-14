Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Sürücü ve yolcu yaralandı.

14.02.2025 11:29
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak devrilirken, araçtan bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli kara yolunda seyir halindeki 11 ABV 570 plakalı otomobil sürücüsü İsmail B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına gelmeden bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çımasının ardından elektrik direğine çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü İsmail B. ve araç içinde yolcu olarak bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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