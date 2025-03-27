Bilecik\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde 2. OSB girişinde meydana geldi. Osmaneli istikametine seyir halinde Arif Y. idaresindeki 26 VZ 059 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Serdar F., yönetimindeki 34 KGD 785 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 26 VZ 059 plakalı otomobil sürücüsü Arif Y., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yaşariye Y., Yaren Y., ile Ali Osman U., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli-Sakarya- İstanbul karayolu tek şeritten verilirken, kazalı aracın olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK