Bilecik\'te Traktör Kazası: 1 Ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir mahallesi Seyir tepesi mevkinde H.H.B, (74) idaresindeki traktör, sürücünün tarlasına gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan H.H.B., olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.H.B' nin cenazesi buradan alınarak otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Cenazenin yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi., Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK