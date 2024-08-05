Bilecik'te Traktör Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Traktör Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bilecik\'te Traktör Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir traktörün kontrolden çıkarak bir bahçeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada traktör, bir otomobil ve garaja çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

05.08.2024 15:40
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Bilecik'te seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak bir bahçeye girerken, yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Kapaklı Köyü'nden Abbaslık Köyü'ne seyir halindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör sürücü Ali B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör Muhsin K.'nin bahçesine girdi. Traktör bahçede bulunan 41 VD 103 plakalı otomobil ve garajına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan Gökhan Ç. (22), Yusuf Ö. (18) ve Hasan G. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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