Bilecik\'te Uyuşturucu Madde Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te 2 yıl 16 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl 16 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK
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