Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi çıkarıldığını mahkemece tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Şahsın üzerinde ve evde yapılan aramalarda 38,92 gram metamfetamin maddesi, 1,67 sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK