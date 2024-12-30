Bilecik\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Bilecik'te biri park halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İbrahimbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ege K. idaresindeki 11 ABU 733 plakalı motosiklet, Cihangir Sokak kavşağına geldiği Gürsoy T. idaresindeki 11 EF 810 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki 06 BJR 493 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ece K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK