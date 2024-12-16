BİM\'in Kapısına At Bağlandı

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Adana'da BİM'in kapısına at bağlanması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kapalı olan BİM'in şubesinin kapısına iple bağlanmış at gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu espri konusu yaptı. - ADANA