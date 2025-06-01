Bingöl'de 17 Deprem Meydana Geldi

Bingöl'de son 13 saat içerisinde 17 deprem meydana geldi.

Bingöl'de son 13 saat içerisinde büyüklükleri 1.2 ile 4.4 arasında değişen 17 deprem meydana geldi. Bunun 16'sı Kiğı merkezli olurken biri ise Bingöl merkezli oldu. AFAD'dan alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 00.58'de 2,8 büyüklüğünde, en son ise 15.32'de 2,4 büyüklüğünde oldu. En büyüğü ise saat 12.26'da Yedisu merkezli 4,4 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre bugün saat 12.26'da, merkez üssü Kiğı ilçemiz Özlüce Barajı yakınları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbim beterinden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL