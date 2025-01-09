Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapılan çalışmada 187,51 gram olan skunk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.
Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıs ve araç üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 187,51 gram skunk maddesi ele geçirildi. Suça konu madde muhafaza altına alınırken 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 187 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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