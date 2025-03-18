Bingöl\'de 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de huzur ve güvenliğin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL