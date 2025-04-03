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Bingöl'de 7 Kişi Yakalandı

Bingöl\'de 7 Kişi Yakalandı

Bingöl merkez ve Genç'te silahlı olaylara karışan 7 kişi yakalandı, 1 tutuklandı.

03.04.2025 00:38
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Bingöl merkez ve Genç ilçesinde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan 7 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Beşyol mevkii ve Bahçelievler Mahallesi'nde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez ve Genç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Operasyon, Genç, Son Dakika

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