Bingöl\'de Ağaçlık Alanda Yangın

Bingöl'ün Genç ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Çayağzı mevkiinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 250 dönümlük ekili alan da kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL