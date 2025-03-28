Bingöl'de Bayramda Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika
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Bingöl'de Bayramda Dronlu Trafik Denetimi

Bingöl\'de Bayramda Dronlu Trafik Denetimi

Bingöl'de bayram boyunca dron destekli trafik denetimi yapılacak, güvenlik ön planda tutulacak.

28.03.2025 11:03
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Müdürlüğünce bayram boyunca dron destekli denetim gerçekleştirilecek.

Bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Bingöl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Trafik Denetleme Şube ve trafik ekipleri yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan trafik ekipleri, bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak ve herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edecek.

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

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