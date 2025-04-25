Bingöl'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

Bingöl\'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

Bingöl'de 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

25.04.2025 12:35
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığına bağlı merkez İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 24 Nisan 2025 günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalanmıştır. Söz konusu yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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