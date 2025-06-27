Bingöl\'de Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de üzerinde yapılan aramada 3.4 gram esrar ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı mahalle bekçilerince şüpheli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında 3.4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
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