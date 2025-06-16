Bingöl\'de İki Kesinleşmiş Ceza Yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hakkında ise adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL