Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçe kırsalında 2 farklı noktada operasyon icra edildi. Çalışmalar neticesinde 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Kenevir Operasyonu: 3483 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika
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