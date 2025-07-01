Bingöl\'de Kenevir Operasyonu: 5 Bin Kök Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 990 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçe mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı noktada toplam 5 bin 990 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL