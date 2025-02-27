Bingöl'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Bingöl'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Bingöl\'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Bingöl'de 3 şüpheli dolandırıcılık suçuyla yakalandı, zarar giderildi.

27.02.2025 15:34
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele operasyonları kapsamında ilimizde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanmış olup adli işlemler akabinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, müştekinin maddi zararı giderilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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