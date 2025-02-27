Bingöl\'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele operasyonları kapsamında ilimizde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şahıs yakalanmış olup adli işlemler akabinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, müştekinin maddi zararı giderilmiştir" denildi. - BİNGÖL