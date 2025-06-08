Bingöl'de Orman Yangını Eve Sıçradı

Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçradı

BİNGÖL - Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Yazkonağı Doğanlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın, mezrada bulunan bir eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.