Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç'e bağlı Yayla köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL