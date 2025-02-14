Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü, Mardin'de toprağa verildi.
Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır karayolu Doğanca köyü mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Abdulkudus Bozuk (23) Kızıltepe ilçesi Sarıca Mahallesi'nde, Kübra Ağırman Nusaybin ilçesi Sivrice Mahallesi'nde, Derviş Öcal ise Midyat ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de otobüs kazası: 5 ölü - Son Dakika
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