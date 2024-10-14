Bingöl\'de Pansiyonda Yangın

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Bingöl'de bir pansiyonda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç İmam Hatip Lisesi pansiyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken pansiyon ise hızlıca tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanan veya can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BİNGÖL