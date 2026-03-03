Bingöl\'de Park Halinde Araç Alev Aldı

Bingöl'de park halindeyken alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
