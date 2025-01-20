Bingöl'de Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl\'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de iki kişi, üzerlerinde uyuşturucu ve aparat ile gözaltına alındı.

20.01.2025 17:39
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Bingöl'de üzerlerinden uyuşturucu ve kullanmak için aparat ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli iki şahıs durduruldu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 2.13 gram toz esrar maddesi ile kova olarak tabir edilen plastik düzenek ele geçirildi. 2 şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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