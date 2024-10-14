Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada değişik çeşit ve miktarlarda uyuşturucu maddeler geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 304.06 gram kubar esrar, 189 gram toz esrar, 1 gram kokain, 2.49 gram kenevir tohumu, 70 kök kenevir bitkisi, 9 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca 'Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 'Hırsızlık' suçundan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL