Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 330 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Bingöl'de 4-18 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 330 gram esrar, 3,6 gram metamfetamin, 29 adet sentetik hap, 33 gram skunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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