Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda satışa hazır 4 paket halinde toplam 1 kilo 611 gram esrar maddesi, 15 bin 545 Türk lirası ve 200 dolar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. - BİNGÖL