Bingöl'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 fişek halinde 4.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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