Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 4 parça halinde toplam 2.37 gram toz esrar ve tek parça halinde 0.99 gram esrar ele geçirildi. Uygulamada 2 kişi hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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