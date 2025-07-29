Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 0,47 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda bir şüpheli şahsın üzerinden 0,47 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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