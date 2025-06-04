Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda 13,85 gram metamfetamin ve 18,80 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL