Bingöl'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2.84 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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